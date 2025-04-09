İş Bankası’ndan emekliye sürpriz. Promosyonlarına zam yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
İş Bankası’ndan emekliye sürpriz. Promosyonlarına zam yaptı

Türkiye İş Bankası, emekli promosyonlarında tavan tutarı 14 bin liraya yükselterek önemli bir adım attı.

Bankanın internet sitesinde yapılan güncellemeyle, "SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL’ye Varan Promosyon" ifadesi yer aldı.

PROMOSYON ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

2024 yılı mart ayında promosyon tavanını 12 bin liraya çıkaran İş Bankası, şimdi bu rakamı 14 bin liraya yükseltti. Ancak değişikliğin hangi tarihten itibaren uygulanacağı henüz açıklanmadı.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Son 3 yıl içinde emekli promosyonu alan İş Bankası müşterileri, şube, mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak sözleşmelerini güncelleyebilecek ve fark tutarını hesaplarına alabilecek. Düşük maaşlı emekliler için promosyon tutarlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Son Haberler
Çanakkale'de bir köy daha şap hastalığı nedeniyle karantinada
Çanakkale'de bir köy daha şap hastalığı nedeniyle karantinada
Türkiye'de kaç dolar milyoneri, kaç dolar milyarderi var?
Türkiye'de kaç dolar milyoneri, kaç dolar milyarderi var?
CHP'nin ilk buluşma yeri belli oldu. Her çarşamba miting!
CHP'nin ilk buluşma yeri belli oldu. Her çarşamba miting!
Hijyen kurallarına uymadı! Hem standı kaldırıldı, hem ceza yedi...
Hijyen kurallarına uymadı! Hem standı kaldırıldı, hem ceza yedi...
CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak açıklama!
CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak açıklama!