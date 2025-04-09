İş Bankası’ndan emekliye sürpriz. Promosyonlarına zam yaptı

Bankanın internet sitesinde yapılan güncellemeyle, "SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL’ye Varan Promosyon" ifadesi yer aldı.

PROMOSYON ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

2024 yılı mart ayında promosyon tavanını 12 bin liraya çıkaran İş Bankası, şimdi bu rakamı 14 bin liraya yükseltti. Ancak değişikliğin hangi tarihten itibaren uygulanacağı henüz açıklanmadı.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Son 3 yıl içinde emekli promosyonu alan İş Bankası müşterileri, şube, mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak sözleşmelerini güncelleyebilecek ve fark tutarını hesaplarına alabilecek. Düşük maaşlı emekliler için promosyon tutarlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.