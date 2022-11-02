İş bırakan öğretmenlere polis müdahalesi

Öğretmenlik Meslek Yasası ve kariyer basamakları sınavına karşı tepki gösteren 14 farklı eğitim sendikasına üye on binlerce öğretmen bugün iş bıraktı.

Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) karşı öğretmenler aylardır okullarda ve alanlarda kanunun iptal edilerek yeniden düzenlenmesine dönük talepte bulunuyor.

TÜRKİYE GENELİNDE İŞ BIRAKTILAR

Eğitim-İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç-Sen, Anadolu Eğitim-Sen, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eksen Eğitim-Sen, İdeal Eğitim-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası ortak karar alarak kariyer basamak sınavlarının iptali ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi için bugün Türkiye genelinde iş bıraktı.

POLİS MÜDAHALESİ

İstanbul Bakırköy’de düzenlenen eyleme polis müdahale etti.

Çemberlitaş'ta bir araya gelen sendikalar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüyerek burada bir basın açıklaması yapmak istedi. Polis, öğretmenlerin yürümesine izin vermedi.

Öğretmenlerin İş bırakma eylemine sosyal medyadan da destek yağdı. Twitter’da #öğretmeninyanındayım etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.