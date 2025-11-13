YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki İş Birliği Protokolü’nün Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda sosyal kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetleri, eğitim ve kurslar konuları görüşülerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Demir’in makamında gerçekleşen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü ile Ceza İnfaz Kurumlarından ilgililer katıldı.