İş bulma umudu da tükendi. İşsizlik rakamları açıklandı

1 yıldan az ve 1 yıldan uzun süreli işsiz olanların oranları değerlendirildiğinde uzun süreli işsiz olan vatandaşların oranı azaldığı öğrenildi.

2025 yılının ilk çeyreğine ait veriler, iş bulma ümidi olmayanların oranındaki dikkat çekici artışı gözler önüne serdi. 2023’ün aynı döneminde iş aramaktan umudunu kesmiş kişilerin, işgücüne dahil olmayanlar içindeki oranı yüzde 5,6 iken, bu oran 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 8,88’e yükseldi.

Öte yandan, emekli, ev işleriyle meşgul olanlar ve öğrencilerin işgücüne katılmama oranlarında düşüş yaşandı. Ev işleriyle meşgul olanların oranı 2023’te yüzde 30,63 iken 2025’te yüzde 20,28’e geriledi. Aynı dönemde emeklilerin çalışmama oranı yüzde 16,52’den yüzde 12,48’e, öğrencilerin ise yüzde 15,36’dan yüzde 12,84’e düştü.

15-24 yaş arası gençler arasında ne eğitimde ne de istihdamda yer alanların (NEET) oranı ise artış eğilimini sürdürdü. 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 22,7 olan NEET oranı, 2024’te yüzde 22’ye düşmesine rağmen 2025’te yeniden artarak yüzde 22,9’a çıktı. Bu oran, erkek gençlerde yüzde 16,1 olarak ölçülürken, kadınlarda yüzde 30,2’ye ulaştı.