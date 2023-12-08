İş dünyası dijital pazarlama stratejileri için bu zirvede buluştu

İş dünyası ve girişimcilik ekosistemi, 2024’te Şirketinizi Güçlendirin mottosu ile 2 Aralık’taki zirvede buluştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İş dünyası dijital pazarlama stratejileri için bu zirvede buluştu

Bir ajansın gerçekleştirdiği zirvede, dijital pazarlama, teknoloji, insan kaynakları alanlarındaki son değişimler ele alındı. Sektör profesyonelleri katılımcılar için bilgilendirici konuşmalar yaparken kişisel ve profesyonel gelişime yönelik atölyeler düzenlendi.

Global istatistik platformu Statistaya göre küresel influencer pazarlama (marketing) sektörü 2023 itibarıyla 21 milyar dolara ulaşırken influencerlar, markaların gözdesi haline geldi.

Stradesco Dijital Ajans ise geçtiğimiz günlerde Workinton Levent 199’da düzenlediği "Linkedin Influencerları ile Şirketini Güçlendir" zirvesinde pazarlama alanındaki bu değişim rüzgarını masaya yatırdı.

Zirvede dijital pazarlama, teknoloji, insan kaynakları alanlarındaki son trendler ele alındı. Alanında uzman profesyoneller, katılımcılara sektördeki güncel gelişmeleri aktarırken kişisel ve profesyonel gelişime yönelik atölyeler de düzenlendi.

Linkedln, önümüzdeki yıllarda dijital pazarlamanın rotasını belirleyecek”

Stradesco Ajans Başkanı ve LinkedIn İçerik Üreticisi Zeynep Kömürcü Bulut, konuya dair şu açıklamada bulundu:

“LinkedIn’in önümüzdeki dönemde dijital pazarlamaya yön vereceğini düşünüyoruz. Bu zirveyi düzenleme amacımız da platformun potansiyelini açığa çıkarmak. Katılımcıların hedef kitlelerine organik ve güvenilir bir şekilde ulaşmanın avantajlarını keşfetmelerini sağlamak. Ayrıca kıymetli içerik üreticilerinin profesyonel bilgilerini paylaşmasıyla beraber katılımcıların kendilerine yeni iş ağları oluşturmalarına aracılık etmek.”

Stradesco zirvede hikaye anlatıcılığı, potansiyelini ateşle, dönüşüm yönetimi ve kariyer konularında atölyeler gerçekleştirdi. Teknoloji, insan kaynakları ve pazarlama konularında uzman LinkedIn içerik üreticilerini, konuşmacı olarak ağırladı. Bu konuşmacılar arasında Sinem Işık, Pınar Kaçar Özkent, Tuğçe Aleyna Turan, Selin Madak’ın yanı sıra Kemal Başaranoğlu, Cem Arslan, Hakan Acar, Nilüfer Adli Özeren, Sinem Özlük, Umut Kılınç gibi kıymetli isimler yer aldı.

Sponsor markalardan ise Makarna, Lütfen!’den Tuğba Bayburtluoğlu, EasyCep’ten Samet Ensar Sarı, OCTAPULL’dan Emrah Taylan gibi isimler de zirveye konuk konuşmacı ünvanıyla dahil oldu. Zirvenin sponsorları arasında şu markalar da yer alıyor: M3 Works Takım Aktiviteleri, Workinton, 2K İNSAN KAYNAKLARI ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ, Naturagen Kolajen, Umur Printing Company.

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