Sanayi devrimlerinin her biri, üretim araçlarının değişimiyle başladı, ama her defasında insanın rolünü yeniden tanımladı. Buhar makinesi insanın kas gücünü, otomasyon ise dikkatini devraldı. Devrimlerin arasındaki süreler o kadar kısaldı ki; nesiller neredeyse birkaç devrime şahitlik ediyor. Şimdi ise yeni bir eşiğe geldik; insan ve makinenin ortak aklı. Eşikle beraber tereddütler de başladı. Bu defa insanın çalışma hayatındaki rolü bitecek mi, sorusu popüler. Halbuki bu dönemde amaç, insanı sistemin dışına itmek değil, insanla makineyi aynı aklın iki yarısı haline getirmek. Ya da neredeyse sürtünmesiz bir koordinasyon sağlamak.

Dijitalleşme, sensörleşme ve otomasyon başarısı, verimliliği artırdı ama anlamı daralttı. Üretim hatları mükemmelleşti, ancak çalışan motivasyonu ve odağı azaldı. Algoritmalar her şeyi hesapladı ama sezgiye ve yaratıcılığa yer bırakmadı. İşte tam bu noktada ortak akıl ortaya çıktı.

İnsanın yaratıcılığı ile yapay zekânın hesap gücünü birleştiren yeni bir üretim felsefesi.

Şirketler ne yapmalı?

Yeni dönem yalnızca üretim hatlarına robot eklemekten ibaret değil; şirket kültürünü yeniden inşa etmeyi gerektiriyor. Artık yöneticiler, dijital dönüşüm değil, insan–makine bütünleşmesi planı yapmak zorunda. Gerçi, hala dijital dönüşümü ıskalayanlar da mevcut. Akıntıya kürek çekmek olmaz. Bu nedenle şirketler er ya da geç programlarını yeni döneme uyumlu hale getirecekler. Şirketler için mesele üç kuruşa basma kalıp internet siteleri açmak olmamalı. Bakış açısının değişimi ve topyekun üretim ve hizmet akışlarının yeniden yapılanması hedeflenmelidir. Bunun için:

a-İnsan merkezli teknoloji tasarımı:

Üretim süreçleri, çalışanın karar alma gücünü azaltmayacak; aksine artıracak biçimde düzenlenmeli. Yapay zekâ sistemleri, çalışanların veriyle düşünmesini kolaylaştırmalı. Bir işçi artık sadece bir makineyi değil, o makineyle paylaştığı veriyi de yönetebilmeli. Bu, teknolojiye uyum değil, teknolojiyi insanlaştırma sürecidir.

b-Hibrit işgücü modeli:

Artık işgücü iki katmandan oluşacak:

- Fiziksel üretim yapan insanlar ve robotlar,

- Karar ve tasarım süreçlerini yöneten dijital insan

Şirketlerin bu iki katmanı birbiriyle konuşturabilmesi, rekabet gücünün ve var olmanın anahtarı olacak. İnsan kaynakları departmanlarını artık yalnızca çalışan değil, algoritmik ekip arkadaşları da yönetecek.

c-Veriden anlam çıkarma kapasitesi:

Yeni dönemin mührü; anlam temelli veri yönetimidir. Şirketler yalnızca veriyi toplamakla kalmayacak, o verinin ardındaki insani bağlamı da irdelenecek. Satış trendlerini, müşteri duyarlılığını, çevresel etkileri ve toplumsal yankıyı birleştiren anlam merkezli veri panelleri dönemi başlıyor. Bu sistemler, sadece ne olduğunu değil, neden olduğunu da gösterecek. Gerçekliğin dışına çıkma olanağı kalmayacak, diyebiliriz.

Ticaret nasıl şekillenecek?

Günümüz, tedarik zincirlerini dijitalleştirirken, aynı zamanda kişiselleştirilmiş üretimi ön plana çıkarıyor. Kitle üretim çağının yerini, kitleye özel üretim çağı alıyor. Terzilikten konfeksiyona dönen yolun tekrar özele dönmesi gibi… 3D baskı, dijital ikiz, yapay zekâ destekli tasarım ve otomatik lojistik, bu dönüşümün araçları… Artık tüketici yalnızca talep etmiyor; davranışlarıyla niyetini / talebini gösteriyor. Yapay zekâ, bu niyeti okuyup üretim planlarını buna göre optimize ediyor.

Bir tekstil markası; sosyal medya trendlerini, hava durumunu ve satın alma geçmişini analiz ederek, haftalar öncesinden hangi renklerin satılacağını kestiriyor. Bu, klasik arz-talep dengesinin yerini veri-yankı dengesine bıraktığı yeni bir dönemdir.

Küresel ticarette tek yönlü zincirler yerini esnek ağlara bırakıyor. Türkiye ise bu ağların tam ortasında; hem üretici hem dağıtıcı konumda. Yeni dönemde; her fabrikanın dijital ikizi bulutta var olacak, her lojistik hattı yapay zeka tarafından anlık olarak yeniden planlanabilecek.

Böylece coğrafi avantaj, veri akışı avantajına dönüşecek. Blok zincir tabanlı akıllı sözleşmeler, artık sadece kripto paraların değil, ticaretin de altyapısı haline geliyor. Tedarik zincirindeki her halka, açık biçimde izlenebilir hale gelecek. Dolayısıyla ticarette artık ucuzluk değil, izlenebilirlik ve güvenilirlik esas olacak.

Bu bir üretim devrimi olmanın ötesinde bir değer devrimidir. İnsanı üretimden uzaklaştırmak yerine, üretimin merkezine yeniden yerleştirir. Çünkü makineler hesap yapar, ama anlam kuramaz. Anlam kurmak ise yalnızca insana aittir. Bu nedenle yapay zeka, teknolojiyi insana yaklaştıran, üretimi bilince taşıyan bir çağın adı olabilir.

Türkiye’nin bu dönüşümdeki kaderi, yalnızca teknoloji ithal eden değil; insan merkezli dijital kültürü ihraç eden ülke olmaktır. Üretim hatlarından karar merkezlerine kadar her noktada “insan–makine ortak aklı” oluşturabilen şirketler, yeni dönemin kazananları olarak gelecekte var olabilecek.

