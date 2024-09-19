İş dünyasına liderlik edecek CHRO’lar bu eğitimle yetiştirilecek

İş dünyasında sürdürülebilir başarıya giden yol, artık insan kaynakları (İK) yönetiminden geçiyor. Güçlü bir İK yönetimi, rekabetin giderek arttığı günümüzde şirketlerin başarısını uzun vadede güvence altına alması için kritik bir rol oynarken bu alandaki liderler, her zamankinden daha çok sorumluluk üstleniyor. Çünkü etkin bir İK stratejisine sahip işletmeler, çalışanların verimliliklerini artırıyor, işgücünü doğru bir şekilde değerlendiriyor ve bu sayede kârlılıklarını optimize edebiliyor. İş dünyasına fark yaratan bireyler kazandırmak ve profesyonellerin hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla programlar düzenleyen Business Management Institute (BMI) Business School ise 19 Ekim - 1 Aralık 2024 tarihlerindeki Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (CHRO) Sertifika Programı ile kariyerini bu alanda geliştirmeyi hedefleyen profesyonelleri geleceğe hazırlıyor.

Le Meridien İstanbul’da 5 hafta sonu boyunca gerçekleştirilecek eğitimler, 8 gün yüz yüze ve 2 gün online olmak üzere toplam 60 saatlik bir programı kapsayacak. Eğitime katılanlar, insan kaynakları stratejisi oluşturma, organizasyonel gelişim, çalışan deneyimi, yetenek yönetimi gibi alanlarda güncel uygulamaları inceleyerek kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda koçluk, liderlik, stratejik düşünme gibi alanlarda eğitim görerek kurumlarında insan kaynakları yönetimini operasyonel bir süreçten çıkarıp stratejik iş ortaklığı sürecine nasıl taşıyabileceklerini öğrenecek. Bu doğrultuda, Türkiye’nin İK yönetimi alanında en önemli uzmanları ve akademisyenleri ile çalışacak. Sektörün önde gelen CHRO’ları, insan kaynakları ve yönetim danışmanları ile gerçekleştirecekleri koçluk ve deneyim aktarım seanslarıyla pratikte uygulanabilir bilgi ve yetkinlik elde edecek.

“Stratejik İK yönetimi, şirketlerin başarısı için kritik bir araçtır”

Kariyerini İK yönetimi alanında geliştirmeyi hedefleyen profesyonelleri, edinecekleri rolüne hazırlarken iş dünyasına güncel dünya trendlerine hakim ve güçlü liderlik özelliklerine sahip CHRO’lar kazandırmayı amaçladıklarını belirten BMI Business School İstanbul Genel Müdürü Hasan Altunkaya, “Stratejik insan kaynakları yönetimi, şirketlerin başarısı için vazgeçilmez bir araç olarak kabul ediliyor. Çünkü çalışanlar, şirketlerin potansiyelini ortaya çıkaran en değerli varlıklardır. Biz de gerçekleştireceğimiz eğitim programı ile iş dünyasına yeni lider CHRO’lar kazandırarak şirketlerin hem rekabet avantajı elde etmesini sağlayacağız hem de işgücünü doğru yöneterek verimliliklerini artırmalarının önünü açacağız” diyerek program hakkındaki detayları da paylaştı.

Buna göre, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (CHRO) Sertifika Programı işe alım, organizasyonel gelişim, personel yönetimi ve benzeri alanlarda deneyimli iş dünyası profesyonellerine hitap ediyor. Programa ilgili alanlarda en az 7 yıl tecrübeli, kurumlarında orta-üst düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen profesyoneller kabul ediliyor. %70 oranında devam koşulunu karşılayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, BMI tarafından hazırlanan resmi “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi” sertifikasını almaya hak kazanıyor. Mezunlar, Executive Education programı katılımcılarına özel BMI Mezunlar Topluluğu üyesi olarak kabul edilerek özel olarak düzenlenen workshop, seminer ve etkinliklere ücretsiz olarak katılabiliyor.