Ekonomideki kötü gidişi sadece çalışanları ve emeklileri değil iş dünyasına oldukça olumsuz yansıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin açıkladığı verilere göre kapanan şirket sayısı ekim ayı itibari ile 13,2, kooperatif sayısı yüzde 40, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,9 arttı.

Ayrıca 2025 yılının ilk 10 ayında konkordato için geçici mühlet kararı verilen firma sayısı %72 artarak 2 bin 326’ya ulaştı. Aynı dönemde 32 bin 779 işletme faaliyetlerine son vererek kapısına kilit vurdu.

Özellikle üretim sektöründe yaşanan finansman sorunu ve işgücü maliyetleri başta tekstil olmak üzere bazı sektörlerde fabrikaların Mısır ve Bangladeş gibi ülkelere taşınmasına neden oldu. Öte yandan ülke çapında köklü kuruluşlar bile iflas noktasına geldi.

DEV ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI İSYAN ETMİŞTİ

Ekonomideki kötü duruma dikkat çekenler arasına son dönemde dev şirketlerin yönetim kurulu başkanları da eklendi.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, “Bizi büyük bir felaket bekliyor, 6 ay sonra ürün bulamayacağız. Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı” ifadelerini kullandı.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı

LC Waikiki'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise perakende sektörünün AVM’ler olmadan büyümesinin mümkün olmadığının altını çizerek, bugün kendi işleri iyi olsa ve büyümeye devam etseler de sektörde işlerin çok iyi olmadığını söyledi.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük

“41 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM”

Ekonomideki kötü gidişe iş adamları da isyan ederken bunun son örneği Kahramanmaraş’tan geldi. Kentin ilk holdingi olarak nitelenen KİPAŞ’ın kurucusu ve ilk başkanı Hanefi Öksüz 41 yıllık meslek hayatında ekonomide bu şekilde bir buhran görmediğini söyledi.

Ekonomim yazarı Vahap Munyar’a konuşan Öksüz, “KİPAŞ’ı 1984 yılında Gümüşer Ailesi ile birlikte kurduk. Kahramanmaraş’ın ilk holdingini biz kurduk. O günlerde 29 yaşındaydım. Bugün 8 sektörde faaliyetimiz var. 41 yıldır ben böyle bir ekonomik buhran görmedim” dedi.

KİPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz

Holdingin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda baş aşağı bir gidiş olduğunun altını çizen Öksüz, şunları söyledi:

"Ancak, son yıllarda sadece enflasyonla mücadeleye odaklanıldı. Bunu da para politikasıyla çözmeye çalışıyorlar. Ekonomide sadece bir ayağa, bir noktaya odaklanılınca diğer taraflar için tedirginlik oluşuyor."

Tekstil gibi birçok sektörün ihracat gücünü kaybettiğinin altını çizen Öksüz “Şimdi rekabet gücünü kaybetmesi söz konusu olan sektörlerden vaz mı geçelim? Bence istihdam yoğun sektörleri kaybetme lüksümüz yok” şeklinde konuştu.