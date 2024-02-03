İş dünyasından yeni TCMB Başkanına destek

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevinden alınmasının ardından TCMB Başkanlığı görevine Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Fatih Karahan atandı. İş dünyası temsilcilerinden yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a destek mesajları geldi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca:

Ekonomi yönetiminde genel seçimler sonrası rasyonel adımları atması beklenen ekibin gelmesi sevindiriciydi. Görev süresi içerisinde gerekli rasyonel adımların atıldığını gördük fakat bu adımların ve yönetimin sürdürülebilirliği piyasalar açısında çok önemliydi. Gaye Hanım’ın istifası sürdürülebilirliğe zarar verecek olsa da halen ekonomi yönetiminin başında Mehmet Şimşek var ve bu iradenin sürdürülebilirliği ağırlık kazanmıştır.

TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olan Sayın Fatih Karahan’a yeni görevinde başarılar diliyorum. İhracatçılar olarak ülkemizin kazanımlarının artacağı bir dönem temenni ediyorum. Ekonomide güven ve istikrarın artması için yapılacak çalışmalarda Sayın Karahan’a başarılar diliyorum. Ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi için açıklanan ekonomik programın yeni dönemde de kararlılıkla uygulanmasını temenni ediyorum.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sayın Fatih Karahan'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Ülkemizde yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle ardı ardına önemli adımlar atıldı. Finansal istikrar noktasında belirlenen politikaların devamlılığı ülkemiz için büyük önem taşıyor. Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi için çalışan Merkez Bankamızda yaşanan bu değişimin de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'nda yaşanan görev değişiminin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Merkez Bankası Başkanı olarak göreve başlayan Fatih Karahan’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Son dönemlerde devreye giren ekonomik planın devamlılığı ülkemizin geleceği için kritik önemde. Bu çerçevede yeni dönemde de istikrarlı duruşun devam edeceğine inancımız tam. Sayın Karahan’ın başkanlığındaki yeni dönemin ülkemizin kazanımlarının artacağı bir dönem olmasını diliyorum.

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz:

Son dönemde izlenen ekonomi politikalarının arkasındaki önemli isimlerden biri olan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Sayın Fatih Karahan'a yeni görevinde başarılar diliyorum. İş dünyası olarak, ülkemizin en köklü ve saygın kurumlarından biri olan Merkez Bankası tarafından izlenen politikaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Sayın Karahan’ın da ilerleyen dönemde istikrarlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımı merkeze alacağına inanıyoruz.