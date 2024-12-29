İş dünyasını sarsan haber! Türkiye'nin dev şirketinin CEO'su gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
İş dünyasını sarsan haber! Türkiye'nin dev şirketinin CEO'su gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı ve Nadir Metal Rafineri AŞ CEO'su Burak Yakın gözaltına alındı.

Nadir Metal Rafineri AŞ CEO Burak Yakın'ın, İstanbul'da yürütülen bir soruşturma nedeni ile gözaltına alındı. Nadir Metal, 20 milyar lirayı aşan cirosu ile Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi listesinde ilk 50'de yer alıyor. Yakın aynı zamanda, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

NADİR METAL İLK 500'DE ÜST SIRALARDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 51 kişiyi kapsayan soruşturmaya ilişkin bilgilere Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe ulaştı.

Savcılık talimatı ile harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün bir dizi adreste arama ve gözaltı işlemi yaptı.

Gözaltına alınan isimler arasında, İstanbul Sanayi Odası'nın En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 21 milyarı bulan cirosu ile ilk 50'de yer alan Nadir Metal'in CEO'su Burak Yakın da bulunuyor. Nadir Metal aynı zamanda Türkiye'nin en büyük altın rafinerilerinden birinin de sahibi.

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