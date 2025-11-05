Rahmi Koç, Murat Ülker, iş insanı Tezcan Yaramancı ve gastronomi yazarı Ali Esat Göksel, özel bir akşam yemeğinde buluştu.

Türk iş dünyasının duayen figürleri, İstanbul'un tarihi dokusuyla ünlü semti Balat'ta düzenlenen özel bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Türkiye ekonomisine damga vuran önemli isimler, İstanbul'un kültürel zenginliğiyle dikkat çeken Balat semtini seçti.

İş dünyasının devleri Balat'ta buluştu: Rahmi Koç ve Murat Ülker aynı masada! - Resim : 1

Balat Sahil Restoran'da düzenlenen özel yemekte Rahmi Koç, Murat Ülker, Tezcan Yaramancı ve gastronomi yazarı Ali Esat Göksel aynı masada oturdu.

İş dünyasının devleri Balat'ta buluştu: Rahmi Koç ve Murat Ülker aynı masada! - Resim : 2

İş dünyasının liderlerini bir araya getiren buluşma, samimi bir ortamda gerçekleşti. Sohbette iş dünyasının güncel meseleleri ve ekonomik gelişmeler konuşulurken, Balat'ın ikonik lezzetlerinin de masada yer aldığı belirtildi.

Yoğun iş temposundan kısa bir ara veren isimler, keyifli bir akşam yemeğiyle dostluklarını pekiştirdi.

