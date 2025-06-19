İş dünyasının önemli ismi kanun teklifine isyan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İş dünyasının önemli ismi kanun teklifine isyan etti

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, sosyal medya hesabında "Zeytinime dokunma" diyerek tepki verdi.

Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin önünü açan yeni kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Teklif, başta Akbelen halkı olmak üzere birçok çevre örgütü, yurttaş ve iş dünyasından da tepki çekti.

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Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in eşi ve aynı zamanda Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ümit Boyner yaşanan gelişmelere sessiz kalmadı. Boyner sosyal medyasından paylaşım yaptı.

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Zeytin ağacını gösteren bir kareyi paylaşan Ümit Boyner, paylaşımına “Zeytinime dokunma” notunu ekleyerek yasa teklifine olan itirazını dile getirdi.

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