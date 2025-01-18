İş dünyasının yeni vitrini: Work in Life

Durmuş Çelen / Adana

Yerel paranın değer kaybetmesi ile ayağını yorganına göre uzatmaya zorlanan iş dünyası, Demokles’in Kılıcı gibi sallanan likidite sıkıntısı ile de krizi göğüslemeye çalışıyor. Bu tablo iç karatıcı olsa da, geçtiğimiz günlerde katıldığım bir gala gecesi umutlarımı tekrar yeşertti.

Adana’da Work in Life dergisinin 1. yıl gala gecesine konuk oldum. Değerli genç siyasetçi dostum ve yol arkadaşım Kazım Kürşad Erdil’in öncülük ettiği Work in Life, Adana başta olmak üzere Çukurova ve Akdeniz’de iş dünyasının nabzını tutuyor.

Work in Life’in gala gecesi çok kalabalıktı. İş, sanat ve medya dünyasından önemli isimlerin katıldığı gecede, çok verimli ve umut veren sohbetlere iştirak ettim. Program çok özenle hazırlanmış. Sahne performanslarından konuşmalara kadar her şey dört dörtlüktü. Bölgenin sevilen, sayılan ve başarılı iş insanları ile bir arada olmaktan büyük keyif aldım. Bu özel organizasyon için değerli dostum Kazım Kürşad Erdil’i tebrik ediyorum.

Gala gecesinde Work in Life’ın misyonu ve vizyonunu çok net görmüş oldum. Çok doğru bir yolda ilerleyen derginin yereldeki başarısının ulusala yayılmasını diliyorum. Derginin çatı kuruluşu Erdil Media, Çukurova’da çok başarılı işlere imza atıyor. Dijital pazarlamadan yayıncılığa kadar basılı ve dijital medya ekosisteminde önemli bir yeri var. Bölgede iş dünyasının yakından tanıdığı ve iş birliği yaptığı Erdil Media, sosyal medya yönetimi, reklam çözümleri ve grafik tasarım gibi birçok medya hizmetinde öncü bir rol üstlenmiş.

Bu tür girişimler ve organizasyonlar gerçekten umut veriyor. Ülke olarak çok büyük zorluklara göğüs geriyoruz. Bir yandan ekonomik kriz devam ederken, bir yandan da dört bir yanımızdaki savaşların tehditlerine karşı teyakkuzda olmak zorundayız. Ekonomik krizde halkın alım gücü düştükçe iş dünyası da bazı önlemler almak zorunda kalıyor. Work in Life’ın gala gecesinde Adana bölgesinde başarılı iş insanları ile sohbet etme fırsatı buldum. Ekonomik krize rağmen umutla çalışmaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyorlar. Özellikle yerel ekonomiye çok önemli katkılarının olduğunu biliyorum. Work in Life dergisi, iş dünyasının sesi olarak onlara kaliteli bir vitrin sunuyor.

Bu vesile ile Work in Life’e nice yıllar, iyi yayınlar diliyorum.

Bir umutla adım atacağımız 2025’in ülkemiz, iş dünyası ve insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum