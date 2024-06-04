İş görüşmesinde 8 bin lira teklif edilen genç öğretmen isyan etti. 'Çocuğumun okumasına izin vermeyeceğim'

Türkiye’de öğretmenlerin yaşadığı geçim sıkıntısı ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin taban maaş talebi sürerken sosyal medyada paylaşılan bir video gündeme oturdu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, genç bir kadın öğretmen iş başvurusu için gittiği kurs merkezinde gördüğü muameleye tepki gösterdi.

8 BİN LİRA TEKLİF ETTİLER

Kurs merkezinin, kendisine 8 bin lira teklif ettiğini belirten genç kadın; ileride çocuğunun okumak istiyorum dediğinde izin vermeyeceğini söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Öğrenci başına 30 bin lira para alındığını ancak öğretmenlere 8 bin lira teklif edildiğini söyleyen genç kadın, üniversite mezunu olduğunu, profesörlerden onay alarak formasyon aldığını belirten kadın kendisine yapılan muameleye kabul etmediğini söyledi.

TİCARET YAPMALARINI TAVSİYE ETTİ

Kadın son olarak, ticarette para olduğunu başka ticaretten devam edin diyen genç kadın, 8 bin lira için kendinizi ezdirmeyin diyerek sözlerini sonlandırdı.

Sosyal medyada dolaşıma giren ve çok sayıda etkileşim aldı. Videonun ilk olarak ne zaman dolaşıma girdiği ise bilinmiyor.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ TABAN MAAŞ İSTİYOR

Son olarak, özel okullarda çalışan öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in taban maaş sözünü tutması talebiyle Ankara’da miting düzenlemiş; sonrasında Türkiye genelinde birçok kentte oturma eylemine başlamıştı.