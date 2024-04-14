İş güvenliği uzmanı teleferik kazasını değerlendirdi: İhmal olduğu ortaya konulmuş oluyor

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleşen ve 1 kişinin ölümüne, 2'si çocuk 17 kişinin ise yaralanmasına neden olan teleferik kazası hakkında açıklamalarda bulunan Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nuri Bingöl, devrilen direğin tüm aşamalarının incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Nuri Bingöl, söz konusu teleferiğin 7 yıldır kullanımda olduğu ve belediye başkanının açıklamalarına göre iki ay önce kapsamlı bir şekilde bakımlarının yapıldığını iletti ve “Demek ki bakımlarda da bir eksiklik var. Bayram dolayısıyla yoğun bir trafik var. Çok fazla kullanılmış, ısınma veya ağır iş kapasitesinden mütevellit direkte kırılma olmuş gibi gözüküyor. Bakımların ne şekilde yapıldığıyla başlayan birçok hata olabilir" ifadelerini kullandı.

Direğin devrilmemesi gerektiğini ifade eden Bingöl, böyle bir olayın daha önce gerçekleşmediğini ifade etti.

"HATA OLDUĞU ORTAYA KONULMUŞ OLUYOR"

Direğin kurulum aşamasında hesaplamaların iyi yapılması gerektiğinin altını çizen Bingöl, "Tasarım aşamasında mesafeler daha kısa tutulup da direklerin mukavemetleri artırılabilir miydi? Sonuçta direk devrildiyse ortada bir ihmal veya hata olduğu ortaya konulmuş oluyor" ifadesini kaydetti.

Bingöl, kabinin 8 kişilik olduğunu iletirken, yolcuların 3-5 dakikalık bir eğitimin ardından bindirilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya'daki teleferik için böyle bir eğitimin olmadığını dile getiren Bingöl, "Emniyet kemeri sistemi olması gerekiyor. Olsaydı, belki insanlar aşağıya düşmeyecekti. Birtakım hatalar zinciri var. Ancak bunlar inceleme sonucunda ortaya çıkar" dedi.

“GÜVENLİ İNDİRMEK ÖNEMLİ”

"Çabuk indirmekten ziyade güvenli indirmek önemli. O konuda karar alacak merci, Valilik önderliğinde AFAD'dır. Helikopter veya iple erişimle insanlar indiriliyor. Kapasite çok, insanlar çok. 'Güvenli indirelim' diye yavaş indiriliyor, daha da yavaş indirilebilirlerdi.” İfadelerini kaydeden Bingöl, acil durumlarda kullanılabilecek üçüncü bir halat olsaydı, tahliyenin daha kolay olabileceğini vurguladı.

"İNŞALLAH KAZADAN DERS ÇIKARILIR"

Teleferiği denetleyen kişilerin belgelenmesinin gerekli olduğunu ifade eden Bingöl, "Yapıyor muyuz, yapıyormuş gibi mi gözüküyoruz, buna bakmak gerekiyor. İşlemler rutin işlediği zaman problem yok. İnşallah bu kazadan ders çıkarılır." Söyleminde bulundu.

“BU SONUÇTA BİR İHALE İŞİ”

Asansör ve lunaparklarda da benzer kazalara tanıklık edildiğini ifade eden Bingöl, periyodik bakımların yetkili bir firma ya da Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılmasının gerekliliğini vurguladı ve “Bazıları ihmal edilip yapılmıyor olabilir. Bazı yerlerde de yapılmadığı zaman yapılmış gibi gösterilebiliyor. Bu sonuçta bir ihale işi. Birçok yerde o işi ucuz fiyat veren alıyor. Bazen üstünkörü bakımlar karşımıza çıkabiliyor. Bunların daha ciddi yapılması gerekiyor." dedi.