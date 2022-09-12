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İş hanında asılı halde bulundu

Şişli'deki 5 katlı iş hanının ikinci katında bir kadın ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 20:22
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İş hanında asılı halde bulundu

İş hanında asılı halde bulundu
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İş hanında çalışanlar merdiven boşluğundaki dehşet görüntüyü fark etti ve hemen ekiplere bildirdi. Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan 5 katlı bir iş hanında meydana gelen olayda iş hanının 3'üncü katındaki konfeksiyon atölyesinde çalışanlar, binanın 2'nci katındaki merdiven korkuluklarına asılmış halde bir kadın gördü. 

Çalışanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kısa süre sonra olay yeri inceleme ekipleri de binaya gelerek ceset üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kadının cesedi cenaze aracına konularak Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

'KENDİNİ ASMIŞ BİR KADIN GÖRDÜM'

Kadının cesedini fark eden Hüseyin Çelik, “Aşağıya indim. Merdivenin orada telefon ve cüzdan vardı. Aşağıya baktığımda kendini asmış bir kadın gördüm. Ben ilk olarak erkek sandım. Sonrasında aşağıya inmedim. Yukarı çıktım tekrar. Hemen polisi aradım ve polisler geldi. Daha doğrusu ambulans geldi önce.

Onlar kontrol etti ve ölmüş dediler. Biz de dışarıda beklemeye başladık. Polis ekipleri tanıyor musun diye cesedi gösterdiler. Baktım, tanımıyorum” diye konuştu. Ölen kadının kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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