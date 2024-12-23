İş hanının 6’ıncı katında yangın

Yangın, saat 00.30 sıralarında Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'ndeki 6 katlı iş hanında meydana geldi. 6. katta çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla 6. kata çıkarak yangına müdahale etti. Alevler, iş yeri ile çatıya sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak iş yerinde ve çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.