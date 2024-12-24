İş insanı 87 yaşındaki İnan Kıraç doktor raporu ile evlendi

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
İş insanı 87 yaşındaki İnan Kıraç doktor raporu ile evlendi

İnan Kıraç evlendi. 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Kıraç, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden rapor aldı, Büyükçekmece Nikah Dairesi’nde dünyaevine girdi.

İnan Kıraç 87 yaşında dünya evine girdi. Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde evlendi.

İnan Kıraç yaşı gereğince evlenmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor aldı.

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Patronlar Dünyası'ndaki habere göre Kıraç'ın evlendiği Emine Alangoya yaklaşık 52 yıl Koç Holding’in finans grubunda çalışan bir isim ve şu anda da İnan Kıraç’ın geçen yıl kurduğu yeni vakfın genel müdürlüğünü yapıyor. Bir süre önce Emine Alangoya’nın kızı da İnan Kıraç Vakfı'nda çalışmaya başladı. Alangoya'nın diğer kızı da Kıraça Holding'de çalışıyor.

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