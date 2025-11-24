İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Cihan Ekşioğlu hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tahliye kararı verildi.

Ancak Ekşioğlu, 'tefecilik' suçlaması nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Ekşioğlu ve Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından The Plaza Bodrum'a (Paramount Otel) yönelik 'çökme' iddasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 'örgüt kurma', 'tefecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Yurtdışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkartılırken, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel gözaltına alınmıştı.

19 Ekim 2025 tarihinde Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklanırken, Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, Melike Yüksel ise yurtdışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.