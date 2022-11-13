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Hadise süper yırtmaçlı mini elbisesi ve dansıyla hayranlarını büyüledi

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra konserlere hız veren Hadise, süper yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti. Güzel şarkıcıdansıyla da hayranlarına görsel şölen yaşattı

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 15:08
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İş insanı eşinden ayrıldıktan sonra konserlerine hızla devam eden güzel şarkıcı hayranlarının nefesini kesiyor

Hadise süper yırtmaçlı mini elbisesi ve dansıyla hayranlarını büyüledi
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İş insanı Mehmet Dinçerler'le 4 aylık evliliğini geçtiğimiz ay bitiren Hadise kendini işine verdi. Konserden konsere koşan ünlü şarkıcı sahne kıyafetleriyle de özüne döndü.

DANSI DA OLAY OLDU

Attığı her adım magazin gündemine taşınan güzel şarkıcı dün akşam bir mekanda sahne aldı. Siyah süper mini elbisesi ve iddialı danslarıyla olay yaratan Hadise'nin kasığına kadar olan yırtmacı dikkat çekti.

 

"YENİ EVİM BANA HAYIRLI OLSUN"

Boşandıktan sonra işleri açılan ve 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı öne sürülen şarkıcının "Yeni evim bana hayırlı olsun" sözleri iddiaları doğruladı olarak yorumlandı.

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