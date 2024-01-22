İş insanı gece kulübünde saldırıya uğradı

Kaynak: Hürriyet
İş insanı gece kulübünde saldırıya uğradı
İş insanı Yasemin Sadıkoğlu'na Etiler’de bulunan gece kulübünde kimliği belirsiz bir kadın saldırdı. Saçları koparılan Sadıkoğlu mekândan ve işletme yetkililerinden şikâyetçi oldu.

Olay, saat 23.00’de Etiler'deki bir gece kulübünde meydana geldi.

İddialara göre, iş insanı Yasemin Sadıkoğlu ve arkadaşları gece kulübünde eğlenirken, bir kadın Sadıkoğlu'nun yerine geçmek istedi. Sadıkoğlu'nun buna izin vermemesi sonrası kadın, Sadıkoğlu'nun saçlarına yapıştı ve çekmeye başladı.

Sadıkoğlu olayı anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“KOPAN SAÇLARIMI ELİME VERDİLER”

"Arkadaşım bana dışarıda telefonda konuşmaya giderken, ‘yerimi tutar mısın’ diye sordu. Onun yerine sahip çıkmaya çalışırken, bir kadın beni alttan alttan ittirmeye başladı. Ne oluyor diye dönmeye ve kendisini uyarmaya çalışırken, kadın bir anda saçlarıma yapıştı. Saçlarımı kurtarmaya çalışırken eğildim ama kadın saçlarımı uzun süre bırakmadı."

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Herkes ‘sana nasıl bunu yapar’ diye ellerime tutam tutam saçlarımı verince saçların büyük bir kısmını yerde gördüm ve çok öfkelendim. Mağdur edilen ben olmama rağmen hakkımı aramak istedim ama mekân çalışanları bana müdahale ederek engel oldu.

“SALDIRAN KADIN BULUNSUN. DÜNYA PARA VERİP EĞLENMEYE GELDİM”

"Bana saldıran kadının bulunmasını istiyorum! Biz bu mekânlara dünya para harcayarak eğlenmeye gidiyoruz, sağlığımızı, canımızı tehlike altına sokmaya değil."

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