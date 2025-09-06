İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı

Yalova’dan 4 Ağustos’ta teknesiyle Bozcaada’ya doğru yola çıkan iş insanı Halit Yukay’dan bir süre haber alınamamıştı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti ve Yukay’ın teknesi 5 Ağustos’ta parçalanmış halde bulundu.

19 gün süren arama çalışmalarının ardından Yukay’ın cansız bedeni, kayboluşundan 30 gün sonra denizden çıkarıldı. Yapılan DNA testi, cesedin Halit Yukay’a ait olduğunu doğruladı.

Yukay’ın, Bozcaada’da bir gece geçirdikten sonra sanatçı arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile Yunan adalarında buluşmayı planladığı öğrenilmişti. Tatlıtuğ, arama sürecinde aktif rol alarak dostunu bulmak için çağrılarda bulundu ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Halit Yukay, bugün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, dostları ve sevenleri törende bir araya geldi. Yukay’ın eşi ve çocukları, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü.

Acılı eşin tabuta sarılarak ağlaması, törene katılanları derinden etkiledi.

KIVANÇ TATLITUĞ’DAN SERT TEPKİ

Cenazede Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve Seda Bakan gibi ünlü isimler de hazır bulundu. Yakın dostu Yukay’a veda eden Tatlıtuğ, basın mensuplarının ısrarlı sorularına tepki gösterdi. “Söylemek istediğiniz bir şey var mı?” sorusuna “Hayır” yanıtını veren ünlü oyuncu, soruların devam etmesi üzerine, “Ben müsaade isteyebilir miyim?” diyerek sert bir çıkış yaptı.

TATLITUĞ ZOR ANLAR YAŞADI

Tatlıtuğ, arkadaşına veda ederken gözyaşlarını tutamadı. Halit Yukay’ın ani kaybı, ailesi ve dostlarını yasa boğarken, sevenleri iş insanını dualarla uğurladı.