İş insanı Halit Yukay'a ne oldu? Tekne faciasında ilginç detay: En son bakın hangi ünlüyle konuşmuş

Kaynak: Sabah
İş insanı Halit Yukay'a ne oldu? Tekne faciasında ilginç detay: En son bakın hangi ünlüyle konuşmuş

İş insanı Halit Yukay'a ait teknenin Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Herkes ünlü iş insanına ne olduğunu merak ederken, kazaya ati yeni detaylar ortaya çıktı. İş insanının kaza esnasında Kıvanç Tatlıtuğ ile görüşme halinde olduğu ve telefonun bir anda kesildiği öğrenildi.

İş insanı ait teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tekne üzerindeki izler 'çarpışma' şüphesini arttırdı.

ooo.webp

GEMİ KAPTANI TUTUKLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre; tutuklanan gemi kaptanı C.T. ifadesinde, olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini belirtti.

o.webp

GEMİNİN ÖN TARAFINI KONTROL ETMİŞLER

Yapılan incelemelerde; kaptan C.T.'nin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, ayrıca kamera kayıtlarında geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görüldü. Şüphelinin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı da öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

0o.webp

İŞ İNSANIYLA SON KONUŞAN ÜNLÜ OYUNCU

Kaza ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yukay'ı arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ'un kazadan hemen önce iş adamı ile görüşme halinde oldukları, telefonun aniden kesildiği belirtildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşına ulaşamayınca iş adamının babasını arayıp şüphesini dile getirdiği öğrenildi.

0p.webp

.webp

Son Haberler
Karadağ'da enflasyon hızlandı
Karadağ'da enflasyon hızlandı
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Saç ekimi için gelip hayatını kaybetmişti! O İngiliz ile ilgili çarpıcı gerçekler
Saç ekimi için gelip hayatını kaybetmişti! O İngiliz ile ilgili çarpıcı gerçekler
Yangın köyü yıktı! 15 evden geriye hiçbir şey kalmadı
Yangın köyü yıktı! 15 evden geriye hiçbir şey kalmadı
Popüler navigasyon uygulamasından android kullanıcılarını üzen haber
Popüler navigasyon uygulamasından android kullanıcılarını üzen haber