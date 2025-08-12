İş insanı Halit Yukay'a ne oldu? Tekne faciasında ilginç detay: En son bakın hangi ünlüyle konuşmuş

İş insanı ait teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tekne üzerindeki izler 'çarpışma' şüphesini arttırdı.

GEMİ KAPTANI TUTUKLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre; tutuklanan gemi kaptanı C.T. ifadesinde, olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini belirtti.

GEMİNİN ÖN TARAFINI KONTROL ETMİŞLER

Yapılan incelemelerde; kaptan C.T.'nin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, ayrıca kamera kayıtlarında geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görüldü. Şüphelinin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı da öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

İŞ İNSANIYLA SON KONUŞAN ÜNLÜ OYUNCU

Kaza ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yukay'ı arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ'un kazadan hemen önce iş adamı ile görüşme halinde oldukları, telefonun aniden kesildiği belirtildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşına ulaşamayınca iş adamının babasını arayıp şüphesini dile getirdiği öğrenildi.