İş insanı İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı. Geçen ay barıştığı kızı yanında

Kıraça Holding’in kurucusu ve Koç Ailesi’nin damadı İnan Kıraç, sağlık sorunları nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Ünlü iş insanının rahatsızlığının ilerlemesi üzerine başlatılan kritik tedavi süreci, iş dünyası ve kamuoyunda yankı uyandırdı. Geçen ay kızı İpek Kıraç ile yıllardır süren küslüğünü sonlandıran Kıraç’ın yanında, kızı ve uzman doktor ekibi bulunuyor.

İpek Kıraç, babasının sağlık durumunu yakından takip ederek yoğun bakım sürecinde destek oluyor.İnan Kıraç, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Koç Holding’in önemli projelerinde yer alan ve Kıraça Holding’i kurarak otomotiv sektöründe iz bırakan Kıraç, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavi, uzman doktorlar tarafından titizlikle sürdürülüyor.İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki barışma, kamuoyunun gündemine damga vurmuştu. Yıllar süren hukuki ve duygusal anlaşmazlıkların ardından 11 Ağustos’ta bir araya gelen baba-kız, Ümraniye’deki NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde duygusal anlar yaşamıştı.

İpek Kıraç, sosyal medya paylaşımında, “Babanız sizi görmek istiyor” cümlesiyle başlayan buluşmayı, “Kucaklaştığımız an göz yaşlarımıza hakim olamadık” sözleriyle tarif etmişti. Bu buluşma, aile bağlarının yeniden güçlenmesine dair umutları artırmıştı.Şu an gözler Amerikan Hastanesi’nde.

İnan Kıraç’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, Koç Ailesi, iş dünyası ve kamuoyu tarafından yakından izleniyor. İpek Kıraç’ın babasının yanında olması, bu zorlu süreçte ailenin birlikteliğini gözler önüne seriyor.