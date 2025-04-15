İş insanının evine haraç kurşunu. Çete üyesi çatıda yakalandı

Silahlı saldırı Beykoz Görele Mahallesi, Menteşe sokakta 22 Şubat Pazar günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Bir iş insanının oturduğu ev kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlandı.

Mağdurlardan Ç.B. dairesinin banyosunda mermi çekirdeği bulduğunu kimseyle bir husumetinin olmadığını söyledi. Aynı binada oturan mağdur İ.Y. ise kurşunlamadan önce kendisini telefonla arayan tanımadığı kişinin 'G.E. adlı kişiye 600 bin Euro borcun var. Borcunu ödemezsen gelip kafana sıkacağım' diye tehdit ettiğini söyledi.

5 İLÇEDE OPERASYON

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin bir araçla olay yerine geldiklerini, çevrede bir süre keşif yaptıktan sonra binayı kurşunlayarak yaya olarak uzaklaştıklarını tespit etti.

Bu görüntülerin izini süren polis ekipleri olaya karışan şüphelileri belirledi. Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Şişli, Sarıyer'de tespit edilen adreslere Özel Harekat polislerinin de katıldığı yapılan eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Operasyon sırasında Beyoğlu’nda çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalışan bir şüphelinin saatler süren kovalamaca sonucu yakalandığı belirtildi. Şüphelinin saklandığı tavan arasından çıkarılarak aşağı indirildiği anları polis kamerası görüntüledi.

Yakalanan S.S.(28), H.Y.(26) ve B.A.(18) Gasp Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerden B.A.’nın poliste daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.Y. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.