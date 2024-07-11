İş insanının silahla vurulduğu görüntüler ortaya çıktı

2 Temmuz günü akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Hilal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İş insanı Nihat Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ile beraber evinin önündeki markete alışveriş yapmak için gireceği esnada, kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Yapılan silahlı saldırı sonrası Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ve markette çalışan bir kişi vuruldu. Saldırıda ağır yaralanan ve hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Karaaslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve servise alındığı ifade edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Karaarslan’ın arkadaşı ve market çalışanının ise taburcu edildiği öğrenildi. Kaçan şüpheli kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yapılan saldırı marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, aracından inen Karaaslan'ın vurulduktan sonra yere düştüğü anlar görülüyor.