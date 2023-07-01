İş insanlarının tarihi bina merakı. Kim nereyi aldı

İş dünyasının birçok ünlü ismi, Türkiye’nin dört bir yanında tarihi yapıların sahibi olmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Peki hangi patron, hangi tarihi binayı aldı? İşte yanıtı…

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İş insanlarının tarihi bina merakı. Kim nereyi aldı 1
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İş insanlarının tarihi bina merakı. Kim nereyi aldı 2

GALATA'YA YATIRIM

Galata’ya yatırım yapan iş insanlarının başında 2006 yılında Galata Kulesi’nin karşısındaki 100 yıllık binayı satın alan Faruk Eczacıbaşı geliyor. O binanın hemen yanında 2 bin 2 metrekarelik arsa üzerinde kurulu ahşap, çift cumbalı 5 katı binayı ise iş insanı Ferit Şahenk 2010 yılında 8.5 milyon dolara satın aldı.

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İş insanlarının tarihi bina merakı. Kim nereyi aldı 3

DOKTOR KASTRO APARTMANI

Kamhiler de Galata’ya yatırım yapan iş insanları arasına 2010 yılında Doktor Kastro Apartmanı’nı satın alarak girdi. 2020 yılında hayatını kaybeden Jak Kamhi’nin küçük oğlu Kerim Kamhi, tarihi Doktor Kastro Apartmanı’nı 3.5 milyon dolara 2010 yılında satın aldı.

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İş insanlarının tarihi bina merakı. Kim nereyi aldı 4

ALKOÇLAR, HAN ALDI

Tarihi binaları satın aldıktan sonra restore ettiren iş insanlarından bir diğeri ise Alkoçlar Turizm'in sahibi Ender Alkoçlar oldu. 2011'de ihaleye çıkan Galataport projesinin hemen yanında yer alan Global Holding'e ait Veli Alemdar Han'ı Alkoçlar Turizm şirketi, 40 milyon dolar vererek bünyesine kattı.

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İş insanlarının tarihi bina merakı. Kim nereyi aldı 5

BANKALAR CADDESİ'NDE PATRONLAR GEÇİDİ

Karaköy'de Bankalar Caddesi üzerinde bulunan tarihi Generali Sigorta binası eski Selanik Bankası olarak da biliniyordu. Tarihi binayı 2012 yılında Koçak Gold’un sahibi İsmet Koçak, 30 milyon dolara satın aldı. Koçak, tarihi hanı satın aldıktan sonra ise otele çevirmek için harekete geçmişti.

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İş insanlarının tarihi bina merakı. Kim nereyi aldı 6

HAN İÇİN YARIŞTILAR

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Park Elektrik, Sarkuysan'ın Şişhane'deki binasını 30.5 milyon dolara 2011’in Ağustos ayında bünyesine kattı. Tarihi han için pek çok iş insanı yarışa girmiş (Ulusoy Holding- Demsa- Demet Sabancı) ancak kazanan Ciner grubu oldu.

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İş insanlarının tarihi bina merakı. Kim nereyi aldı 7

SÜMER BANK BİNASI ULUSOY'DA

Yılmaz Ulusoy Holding A.Ş., Beyoğlu ve çevresindeki tarihi yapıları satın alarak otele dönüştürmeyi ve özel bir turizm markası yaratmayı hedeflemesinden sonra Karaköy Bankalar Caddesi’ndeki tarihi Sümerbank binasını satın almıştı.

Bankalar Caddesi’nin en değerli binalarından olan tarihi Sümerbank Binası, İstanbul doğumlu İtalyan Mimar Antoine Tedeschi tarafından 1867 yılında neo-rönesans üslupta inşa edilmişti. Önce Crédit Général Ottoman’a ardından Deutsche Bank’a ve son olarak Sümerbank’a hizmet vermişti.

Yılmaz Ulusoy Holding tarafından 2010 yılında satın alınmasının ardından ‘Sümerbank Butik Oteli’ projesi kapsamında binanın restorasyon ve restitüsyon çalışmalarına, Mimar Han Tümertekin öncülüğünde başlanmıştı.

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İş insanlarının tarihi bina merakı. Kim nereyi aldı 8

PERA PALAS SABANCI’NIN

Demsa, İstanbul Tepebaşı’ndaki Pera Palas Oteli’ni 2011 yılında bünyesine kattı. Sabancı ailesinin turizm sektöründe üçüncü grubu olan ve başında Demet Sabancı’nın bulunduğu Demsa, İstanbul Tepebaşı’ndaki Pera Palas Oteli’ni satın alarak "tarihi bina sahibi" patronlar arasına girdi.

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İş insanlarının tarihi bina merakı. Kim nereyi aldı 9

DOĞUŞ GRUBU YURT DIŞINA AÇILDI

Doğuş Grubu ise yurt dışında tarihi binalara uzandı. Hırvatistan’ın ikonik binalarından biri olan Maraska’yı 2015 yılında satın aldı.

Hırvatistan'ın Zadar kentinde yer alan Maraska binası 202 yıllık bir tarihe sahip. 1821’de Girolamo Luxardo adlı iş insanı Hırvatistan’ın Zadar kentinde kurduğu Maraska adlı likör markasının merkezi ve deposu olarak inşa edildi.

1944’te Yugoslav partizanları tarafından kamulaştırılan Maraska binası 1990’lı yılların sonunda ise kaderine terk edildikten sonra Doğuş Grubu tarihi bina için harekete geçti. 2015 yılında asırlık binayı satın alan ve restore ettiren Doğuş Grubu, 2023 yılının başlarında otel olarak hizmete açtı. Otel açılışını Türkiye’nin Hırvatistan Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran duyurmuştu. Toplamda 130 odası bulunan otelin yatırım tutarı 120 milyon euro olarak basına yansımıştı.

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