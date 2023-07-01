İş insanlarının tarihi bina merakı. Kim nereyi aldı

DOĞUŞ GRUBU YURT DIŞINA AÇILDI

Doğuş Grubu ise yurt dışında tarihi binalara uzandı. Hırvatistan’ın ikonik binalarından biri olan Maraska’yı 2015 yılında satın aldı.

Hırvatistan'ın Zadar kentinde yer alan Maraska binası 202 yıllık bir tarihe sahip. 1821’de Girolamo Luxardo adlı iş insanı Hırvatistan’ın Zadar kentinde kurduğu Maraska adlı likör markasının merkezi ve deposu olarak inşa edildi.

1944’te Yugoslav partizanları tarafından kamulaştırılan Maraska binası 1990’lı yılların sonunda ise kaderine terk edildikten sonra Doğuş Grubu tarihi bina için harekete geçti. 2015 yılında asırlık binayı satın alan ve restore ettiren Doğuş Grubu, 2023 yılının başlarında otel olarak hizmete açtı. Otel açılışını Türkiye’nin Hırvatistan Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran duyurmuştu. Toplamda 130 odası bulunan otelin yatırım tutarı 120 milyon euro olarak basına yansımıştı.