İş insanlarının tarihi bina merakı. Kim nereyi aldı

SÜMER BANK BİNASI ULUSOY'DA
Yılmaz Ulusoy Holding A.Ş., Beyoğlu ve çevresindeki tarihi yapıları satın alarak otele dönüştürmeyi ve özel bir turizm markası yaratmayı hedeflemesinden sonra Karaköy Bankalar Caddesi’ndeki tarihi Sümerbank binasını satın almıştı.
Bankalar Caddesi’nin en değerli binalarından olan tarihi Sümerbank Binası, İstanbul doğumlu İtalyan Mimar Antoine Tedeschi tarafından 1867 yılında neo-rönesans üslupta inşa edilmişti. Önce Crédit Général Ottoman’a ardından Deutsche Bank’a ve son olarak Sümerbank’a hizmet vermişti.
Yılmaz Ulusoy Holding tarafından 2010 yılında satın alınmasının ardından ‘Sümerbank Butik Oteli’ projesi kapsamında binanın restorasyon ve restitüsyon çalışmalarına, Mimar Han Tümertekin öncülüğünde başlanmıştı.