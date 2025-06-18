İş kadını Leyla Alaton AKP sıralarında! Meclis'te sürpriz isim...

Ünlü iş insanı Leyla Alaton AKP Grup Toplantısı'nda görüldü!

Leyla Alaton, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktoru ve Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün yanında oturdu.

Alaton, son dönemde yaptığı “pahalı çanta” ve “business class” açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Alarko Holding'in sahiplerinden Leyla Alaton, AKP'li vekillerin oturduğu sıralarda görüldü.

İş kadınının yanında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktoru ve Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü vardı.

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SON DÖNEMDEKİ AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Leyla Alaton geçtiğimiz günlerde çanta ve business bilet açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

"Pahalı çanta taktığında fiyat etiketi ile yürüyormuş gibi oluyorsun" diyen Alaton, "Ben bunu çok ayıplıyorum. Utanç verici bir şey bence. Annemden hep şu görgüyü aldım; mesela bir mücevher bile senden çok parlıyorsa, bir kişi sizin yüzünüzden evvel kolyenize bakıyorsa, onu takmamanız gerekir. Hiçbir zaman giydiğim, taşıdığım, taktığım bir şeye güç atfetmedim" ifadelerini kullanmıştı.

LEYLA ALATON KİMDİR?

1961 yılında İstanbul’da doğan Leyla Alaton, üniversiteyi A.B.D.’nin New Jersey eyaletinde, Fairleigh Dickinson Üniversitesi’nde, İş İdaresi ve Yöneticilik üzerine okudu.

Masterını New York Üniversitesi’nde, Sosyal Bilimler dalında tamamladıktan sonra, 1986 yılında Türkiye’ye döndüğünde Dr. Üzeyir Garih’in asistanlığını yaptı.

Daha sonra, Alkent - Etiler Uyduşehir ve Alsit Villakent Projeleri Tanıtım ve Pazarlama işlerini yürüttü.

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

1993 yılında, kendi şirketi olan Megatrend Halkla İlişkiler Danışmanlık Şirketini kuran Alaton, Aérospatiale, Alcatel gibi dünya devlerine danışmanlık yaptı.

Halen Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Leyla Alaton, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olup Fransız Legion d’Honneur nişanı sahibidir. Leyla Alaton İngilizce ve Fransızca bilmektedir.