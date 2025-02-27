İş kadını ünlü golfçü Beyhan Benardete evinde ölü bulundu! Golfü Mustafa Koç'tan öğrenmişti

Bodrum'un Çamlık Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan 60 yaşındaki Benardete’ye ulaşamayınca, yetkililer durumu jandarmaya bildirerek tesisin sağlık ekibiyle birlikte eve girdi.

Evde hareketsiz halde bulunan Benardete’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Beyhan Benardete’nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Beyhan Benardete’nin cenazesi ön otopsi işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Birçok röportajında golfü Mustafa Koç'tan öğrendiğini söyleyen iş dünyasının ve golf camiasının önemli isimlerinden Beyhan Benardete’nin ani ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.