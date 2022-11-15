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İş makinalarıyla define arayan 7 kişi yakalandı

 Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iş makinalarıyla izinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 20:29
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İş makinalarıyla define arayan 7 kişi yakalandı

İş makinalarıyla define arayan 7 kişi yakalandı
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Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, İI Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz planlama ve takip sonucunda Sarıkamış'ta izinsiz kazı yapan 7 kişinin suç aletleri ile suçüstü yakalandığı bildirildi. Olayla ilgili olarak kazı yapmak için kullanılan 2 iş makinası, 1 otomobil ve çok sayıda malzemeye el konulduğu, şüpheli 7 şahıs ile ilgili adli işlemin başlatıldığı belirtildi.

 

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