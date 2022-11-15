İş makinalarıyla define arayan 7 kişi yakalandı







Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, İI Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz planlama ve takip sonucunda Sarıkamış'ta izinsiz kazı yapan 7 kişinin suç aletleri ile suçüstü yakalandığı bildirildi. Olayla ilgili olarak kazı yapmak için kullanılan 2 iş makinası, 1 otomobil ve çok sayıda malzemeye el konulduğu, şüpheli 7 şahıs ile ilgili adli işlemin başlatıldığı belirtildi.