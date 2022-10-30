30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı

Hobyar Mahallesi Cemal Nadir Sokağı üzerinde karşılıklı olarak yer alan inşaat halindeki iki binanın kanalizasyon bağlantısı için çalışan iş makinesi, kazı sırasında yolda bulunan doğal gaz borusunu deldi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 23:16
Takip Et

İş makinası kazı yaptığı sırada doğal gaz borusunu deldi

Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
+
Aa
-

Yürekleri ağza getiren kaza, İstanbul Eminönü'nde yaşandı. İstanbul Eminönü'nde inşaat çalışmaları süren iki binanın kanalizasyon bağlantısı için kazı yapan iş makinesi, çalışma sırasında bir doğal gaz borusunu patlattı.

İGDAŞ ekipleri gaz kaçağını önlemek için seferber oldu. Sızıntı nedeniyle bir öğrenci yurdu ve ilköğretim okulunun bulunduğu sokağı ve mahalleyi yoğun gaz kokusu sardı.

İZİNSİZ KAZI İDDİASI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sokakta yapılan kazı için İGDAŞ ve belediyeden gerekli iznin alınmadığı öne sürülürken, boruyu patlatan iş makinesinin sokağın başında terk edildiği görüldü.

Polis ve zabıta, sokakta ve çevrede güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri uzun uğraşlar sonucu gaz kaçağını önledi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
1
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
2
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
3
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
4
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
﻿Valencia-Barcelona: Lewandowski mucizesi
5
﻿Valencia-Barcelona: Lewandowski mucizesi
﻿Valencia-Barcelona: Lewandowski mucizesi
﻿Hakkari'de 1 ton asit anhidrit ele geçirildi
6
﻿Hakkari'de 1 ton asit anhidrit ele geçirildi
﻿Hakkari'de 1 ton asit anhidrit ele geçirildi
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
7
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
﻿Silivri'de ambulans kazası
﻿Silivri'de ambulans kazası
﻿Silivri'de ambulans kazası
﻿Jesus takımda neyi beğenmediğini açıkladı
﻿Jesus takımda neyi beğenmediğini açıkladı
﻿Jesus takımda neyi beğenmediğini açıkladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.