Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı

Yürekleri ağza getiren kaza, İstanbul Eminönü'nde yaşandı. İstanbul Eminönü'nde inşaat çalışmaları süren iki binanın kanalizasyon bağlantısı için kazı yapan iş makinesi, çalışma sırasında bir doğal gaz borusunu patlattı.

İGDAŞ ekipleri gaz kaçağını önlemek için seferber oldu. Sızıntı nedeniyle bir öğrenci yurdu ve ilköğretim okulunun bulunduğu sokağı ve mahalleyi yoğun gaz kokusu sardı.

İZİNSİZ KAZI İDDİASI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sokakta yapılan kazı için İGDAŞ ve belediyeden gerekli iznin alınmadığı öne sürülürken, boruyu patlatan iş makinesinin sokağın başında terk edildiği görüldü.

Polis ve zabıta, sokakta ve çevrede güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri uzun uğraşlar sonucu gaz kaçağını önledi. (AA)