İş makinelerinin önüne geçti

Kaynak: İHA
İş makinelerinin önüne geçti

Bursa'da kaçak yapıların yıkılmasına engel olmak isteyenler, iş makinelerinin önüne geçti. Mekan sahipleri yıkım ekibine izin vermeyerek ortalığı birbirine kattı.

Bursa'da kaçak yapıların yıkılmasına engel olmak isteyenler, iş makinelerinin önüne geçerek ortalığı birbirine kattı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesinin ardından 2 katlı kaçak bina yıkıldı.

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı sürdürdüğü mücadele çerçevesinde Yolçatı Mahallesi'nde konut olarak inşa edilen iki katlı kaçak yapıyı yıktı. Yıkım için gelen iş makinelerini gören evin sahipleri ve mahalleli yıkılmaması için ortalığı ayağa kaldırdı. İş makinelerinin önüne geçen vatandaşlar, çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle yıkım alanından uzaklaştırıldı.

İki katlı kaçak bina yıkım ekiplerinin müdahalesiyle yerle bir oldu. Güvenlik önlemleri altında, 180 metrekarelik ruhsatsız iki katlı yapı kullanılamaz hale getirildi.

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