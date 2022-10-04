﻿İş makinesinin altında kalan operatör öldü

Ahmet Yurttaş'ın (65) kullandığı iş makinesi, Işıklı Mahallesi'nde yürütülen dere ıslah çalışması sırasında devrildi. Operatör, iş makinesinin altında kaldı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yurttaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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