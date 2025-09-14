İş makinesinin kardeşlere çarptığı kaza anı ortaya çıktı

Kaza, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Arif S. (26) yönetimindeki kepçeyle refüj çalışması sırasında ters yönde ilerlemeye başladı. İş aracı bu sırada yolun öbür tarafına geçmeye çalışan 2 yaşındaki Hatice ile 8 yaşındaki Ali Karagün kardeşlere çarptı.

Kazada Hatice olay yerinde yaşamını yitirirken, Ali ise ağır şekilde yaralı olarak ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza sonrası iş makinesi operatörü Arif S. jandarma görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kucağındaki kardeşi ile yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karagün'e iş aracının çarpması ve sonrasındaki gelişmeler kaydedildi.