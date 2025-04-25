İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Fatih’te bir inşaatta moloz toplayan işçi M.A’ya iş makinesi çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan işçi 10 metre derinliğinde kuyuya düştü. Ekipler işçiyi kurtarmak için seferber oldular.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Karagümrük'te yapımı süren bir Kur'an kursunun inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi olarak çalışan 53 yaşındaki Muhammed Aydın, moloz toplamak için yaptığı çalışma sırasında iş makinesinin çarpması sonucu yaklaşık 10 metre derinliğindeki temel için kazılan kuyuya düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin halat sistemi kurarak gerçekleştirdiği yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Muhammed Aydın, bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

İş makinesinin tek darbesi yetti! İstanbul'da moloz toplayan işçinin asansör boşluğunda yaşam savaşı

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