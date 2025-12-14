Zeytinburnu'nda yıkım esnasında kaza yaşandı. Çalışma esnasında binadan kopan beton parçaları iş makinesinin üzerine düştü. Makina operatörü yaralandı.
Telsiz Mahallesi 72. Sokak'ta 5 katlı binanın kentsel dönüşüm projesi kapsamında sabah saatlerinde yıkımına başlandı. Çalışma sırasında iş makinesi operatörlerinden Veysel Yazıcıoğlu, binanın bir kısmını yıktı.
Çalışmalar sürerken binanın kalan kısmı ekskavatörün üzerine yıkıldı. Yaralanan operatör Yazıcıoğlu, arkadaşlarının yardımıyla iş makinesinden çıkarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yazıcıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Zabıta ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak yıkımı durdurdu.