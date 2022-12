İş vaadiyle kadınları kandırıp cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Ağrı İşkur Müdürü Gıyas Güven görevine iade edildi. Eşi skandal sözlerle sahip çıktı

Erkenhaberajansı’nda yer alan habere göre, kadınlarla "işe yerleştirme vaadi" iddiasıyla birlikte olduğu iddia edilen ve bir arabada kadınlarla birlikte olduğu fotoğrafları ortaya çıkan Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven, göreve iade edildi.

Skandal fotoğrafların medyada yayınlanmasının ardından 3 ay önce İl Müdürlüğü görevinden alınan Gıyas Güven, hakında şikayetçi olmadığı gerekçesiyle dava açılmadığı, kurum tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanarak görevine tekrar başladığı öğrenildi.

ÇANKIRI İL MÜDÜRÜ OLDU

Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine iade edilen Gıyas Güven'in kısa süre içerisinde Çankırı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine atandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven, araçta kadınla cinsel ilişkiye girdiği görüntüleri gündem oldu. Güven'in kadınları iş vaadiyle kandırıp ilişkiye girdiği iddia edilidi.

Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'in minibüs benzeri araç içinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, 43 yaşında, evli ve 3 çocuk babası Güven'in bir kadınla ilişkiye girdiği anlar yer alıyor. Güven'in işe yerleştirme ve iş bulma vaadiyle kandırdığı kadınlarla birlikte olduğu iddia ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak görev yapan Gıyas Güven'in yayımlanan cinsel ilişki görüntüleri sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

ARABADA CİNSEL İLİŞKİ

43 yaşında ve 2013 yılında kuruma atanan Güven'in minibüs benzeri aracın arka koltuğunda bir kadınla ilişkiye girdiği anların yer aldığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu.

"KADINLARI İŞ BULMA VAADİYLE KANDIRIYOR" İDDİASI

Kadınları iş bulma bahanesiyle kandırdığı iddia edilen İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven'in kendi aracı içinde bu yolla çok sayıda kadınla cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.

GIYAS GÜVEN'İN ÖZ GEÇMİŞİ?

1979 yılında doğdu. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Memuriyet hayatına TEDAŞ'ta başladı.

Burada İnsan Kaynakları Şefi, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İdari ve Mali İşler İl Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduktan sonra 2013 yılında İŞKUR'a atandı.

Ağrı İŞKUR İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü'ne atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

HAKKINDA ŞİKAYETÇİ YOK

Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven, bir araçta kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğinin görüntü ve fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından gündemdeki yerini koruyor.

Araba içerisinde kadınlarla cinsel ilişki anında çekilen görüntü ve fotoğrafların medyada yayınlanmasının ardından Gıyas Güven, Ağrı İŞKUR Müdürlüğü görevinden uzaklaştırıldı.

Bu uzaklaştırma, Türkiye İŞKUR tarafından kurum içerisinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Ancak, görev yaptığı makamını kullanarak kendisine menfaat sağladığı gerekçesiyle hakkında herhangi bir dava açılmadı.

KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ağrı İŞKUR Müdürlüğü görevinden alınan Gıyas Güven hakkında ilişkiye girdiği kadınlardan herhangi biri şikayetçi olmadı.

Bu gerekçeyle Gıyas Güven hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmadığı öğrenildi.

Gıyas Güven hakkında adli soruşturma başlatılması için mağdur olan veya ilişkiye girdiği kadınlardan herhangi birinin suç duyurusunda bulunması gerekiyordu.

Türkiye İŞKUR ise kendi iç hukuku gereği iş akdini feshetmesine rağmen Savcılığa herhangi bir suç duyurusunda bulunmuş değil.

Olay anında herhangi bir polis kaydı ve tutanağı bulunmadığı için de kamu davası açılmış değil.

MUHAFAZAKAR CAMİADAN

Ağrı'nın küçük bir il olması nedeniyle başta kurum amirleri ve memurları olmak üzere, hemen herkes birbirini tanıyor,bir şekilde tanışıklığı bulunuyor.

İmam Hatip Lisesi mezunu Gıyas Güven de Ağrı'da mahafazakar camidan olduğu bilinen, namazlarını sürekli kılan, ırz düşmanlığı yapmayacak bir kişi olarak biliniyor.

Öğrencilik yıllarında cemaat yurtlarında da kaldığı bilinen Gıyas Güven'in ortaya çıkan görüntüleri, ilde gündeme kalıp, hiçkimsenin tahmin edeyemeceği bir olay olarak konuşulmaya devam ediyor.

KAMERAYI YERLEŞTİREN ARACIN SAHİBİ

Gıyas Güven'in bir süre önce satın aldığı VIP olarak tabir edilen geniş kasalı araçta bu görüntü ve fotoğrafların çekilmiş olması da ortaya çıkmaya başladı.

İlişkiye girdiği aracı kısa bir süre önce satın alan Gıyas Güven'in bu görüntülerinin aracın eski sahibi tarafından araca yerleştirilen gizli kameralarla çekildiği tahmin ediliyor.

Söz konusu görüntülerin, şantaj olarak kullanılıp para talep edilip edilmediği henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Ancak, AK Parti Ağrı Merkez İlçe başkanı hakkında görüntüler olduğunu belirten bir grubun, şantaj yapıp 10 milyon lira para istediği ortaya çıkmıştı.

SAVCI SAYAN'A YAKIN BİR KİŞİ

Görevinden alınan Gıyas Güven'in Savcı Sayan ile yakın olduğu ildekiler tarafından biliniyor.

Birçok ziyarette Gıyas Güven ile Savcı Sayan'ın fotoğrafı paylaşılmış, olayın ortaya çıkmasının ardından söz konusu fotoğraflar yayından kaldırılmıştı.

Savcı Sayan, Savcı Sayan'ın eşi Gülşah Sayan ile Gıyas Güven ve Gıyas Güven'in eşi Adalet Güven, birbirlerini tanıdığı ve sık aralıklarla görüştükleri belirtildi.

GIYAS GÜVEN'İN EŞİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Gıyas Güven'in eşi Adalet Güven, 2018 seçimleri öncesi Ağrı Atatürk İlkokulu'nda görev yaptığı sırada istifa ederek AK Parti'den Ağrı Milletvekili Aday Adayı oldu.

Aday gösterilmeyen Adalet Güven, seçimlerden sonra Ağrı Belediyesi'ne iç denetçi olarak göreve başlatıldı.

Adalet Güven'in "Eşim bir hata yaptı" diyerek, Gıyas Güven'in ortaya çıkan görüntülerinin ardından eşine sahip çıktığı bildirildi.

EŞİNE SAHİP ÇIKTI

Diğer tarafta İHA’da yer alan habere göre, Gıyas Güven’in eşi Adalet Güven ile birlikte müvekkili Gıyas Güven ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin basın açıklaması yapan Avukat Emrah Tokağ, söz konusu görüntü ve haberlerin yayılması üzerine müvekkili Güven hakkında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca idari tahkikat başlatıldığını ve tahkikat sonucunda Güven’in herhangi bir disiplin cezası almadığını söyledi.

Av. Tokağ: “Müvekkilim Gıyas Güven hakkında yazılı, görsel medyada, sosyal medyada birçok asparagas haberler yapılıp müvekkilime itibar suikastı düzenlenmeye çalışıldı. Sırf müvekkilimi incitebilmek, müvekkilime zarar vermek için adeta sistematik bir şekilde tek elden yürütülen bir itibar suikastı meydana geldi. Söz konusu itibar suikastı yapılırken hakikat aile mefhumu gibi hiçbir kutsal dikkate alınmadan müvekkilimin ailesi, sevgili eşi ve hiçbir şeyden haberdar olmayan masum çocukları adeta hedef alındı.

DİSİPLİN CEZASI VERİLMEDİ

Müvekkilime sosyal medya trolleri tarafından yapılan linç herkesçe malumdur. Müvekkilim öncelikle idari olarak tahkikat geçirmiş söz konusu tahkikat neticesinde müvekkilimin masumiyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı muhakkiklerince tespit edilmiştir ve müvekkilim herhangi bir disiplin cezasıyla tecziye edilmemiştir.

Bugüne kadar basın açıklaması yapmamamızın nedeni devam eden hukuki süreci beklememiz ve hukuki süreç sonucunda ilgililerin tecziyesi amacıyla soruşturmanın tamamlanmasını beklemekti. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde 2022/6182 nolu soruşturma tamamlanmış olmakla müvekkilime haksız hukuka aykırı şekilde iftira atan, itibar suikastında bulunan kişiler hakkında kamu davası açılması noktasında hareket edilmiştir. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerimizce yapılacak yargılama neticesinde ilgililer hakkında tecziye cihetinde hareket olunacağı ve suçluların cezalandırılacağı sabittir.

“TARİHİN TATLI CİLVESİ”

Basın açıklamamızı insan hakları gününde yapıyor olmamız tarihin tatlı bir cilvesidir. Herkes için her zaman her yerde adalet şiarıyla hak ve adaletin tecelli etmesi temennisiyle siz değerli basın mensuplarını ve kamuoyunu selamladığımızı belirtmek isterim” dedi. Gıyas Güven’in eşi Adalet Güven ise açıklamasında, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından eşi hakkında birçok asılsız ve iftira haberlerinin yapıldığını ifade ederek, aile olarak çok zor süreçler geçirdiklerini dile getirdi.

“GERÇEKLERLE HİÇBİR İLGİSİ YOK”

Adalet Güven: “Hepinizin bildiği üzere bu gün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Bu gün münasebetiyle ben bir kadın olarak, bir anne olarak ve her şeyden önce insan olarak kendimle ailemin en doğal olan hakkını savunmak ve değerli Anadolu ve Ağrı halkına sunmak için, hak mücadelemi duyurmak için buradayım. Sizlerin de bildiği üzere kısa bir süre önce her hangi bir hukuka dayandırılmadan, hukuksuzca eşim üzerinden yapılan yalanlarla, iftiralarla, kumpas ve şantajlarla öne sürülen üzücü maalesef sosyal medya trollerince tüm yurdumuza sunulan bir hadise yaşadık. Dediğim gibi bu hadisede maalesef ki yayılan haberlerin gerçeklerle hiçbir alakası yoktu.

“HERHANGİ BİR KADININ ACZİYETİNDEN FAYDALANMA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Orada anlatıldığı gibi herhangi bir kadının acziyetinden faydalanılması asla söz konusu değildir. Eşimin yaklaşık 22 yıllık bir devlet memurluğu süreci vardır. Bu 22 yıllık sürecin yaklaşık 10 yıllık bir dönemini Ağrı’da yönetici olarak hizmet vermiştir. Bu yöneticiliği sırasında hiç kimse halkımız ve tüm arkadaşları şahittir ki, ayrıca bu süreçte yaklaşık 3 aydır çalışma bakanlığınca başlatılan teftiş raporunda da her şey çok açık bir şekilde ifade edilmiştir ki, bunların hepsi iftiradır, suçtur. Eşim bugüne kadar hiçbir bayanla hiç kimse iddia edemez ki odasında tek görüşmemiştir. Her zaman yanında bir personel bulundurmuş ve kapı sürekli açık kalmıştır. Bunun tüm halk şahididir, tüm kurumu şahididir. Zaten ifadelerinde de yer vermiştirler.

“ACIMASIZ SOSYAL MEDYA TROLLERİNE İNANMAYIN”

Olayın en can alıcı noktasına gelecek olursak, tamam Gıyas Güven’i öldürdünüz. Ona vurdunuz. Peki hiç düşündünüz mü bunun bir eşi ve 3 tane masum çocuğu vardı. Hiç bunu düşündünüz mü? İnanın ki ben ve 3 tane çocuğumu ateş çemberinin içine aldılar, etraf odunlarla doluydu ve kibritle yaktılar. Yandıkça yandık. O yanma emin olun ciğerlerimizde hissedildi. Halende yanıyor. Belki de ne ben ne de çocuklarım bunu hiçbir zaman atlatamayacağız. O dönem yaşadığımız acıların emin olun tarifi yoktur. Emin olun bir gecede hayatımız altüst oldu. Biliyorsunuz artık sosyal medya her şeye açık. Herkes her şeye ulaşabiliyor. Çocuklarımı nasıl koruyacağım? Sadece Ağrı’ya mal olmadı ki bu olay. Bütün Türkiye’ye mal oldu. Maalesef ki bizi Türkiye çapında kötülediler. Bize yaşama alanı tanımadılar. Ben ne yapacağım? Çocuklarımı nasıl koruyacağım? Size bir annenin çırpınışını tarif edemem. Çok acıdır. Ama güçlü olacağız. Ölene kadar da mücadelem den vazgeçmeyeceğim. Bu gün biliyorsunuz ki Dünya İnsan Hakları Günü ve ben bu gün hakkımı tüm ülkeme gerekirse tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Vaz geçmeyeceğim. Şimdi buradan son kez diyorum lütfen vicdanlarınızla gelin benim hak mücadeleme sahip çıkın. Acımasız sosyal medya trollerine kanmayın” diye konuştu.