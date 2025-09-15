İş vaadiyle kandırıp kafede banka hesaplarına çöktüler! Yurttaşlar dikkat. İşte dolandırıcıların uyguladığı yöntem

BARAN YALÇIN - ÖZEL HABER

Sosyal medya üzerinden çeşitli vaatlerde bulunarak insanların banka hesaplarını alan, ardından diğer yurttaşları dolandırarak banka hesapları üzerinden parayı aklayıp kayıplara karışan dolandırıcıların çalışma sistemini bir önceki haberimizde anlatmıştık.

İş arayışı yaptığı sırada dolandırıcıların hedefi olan Yiğit Efe A. isimli bir vatandaş, Yeniçağ muhabiri Baran Yalçın’a yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Dolandırıcıların sosyal medyadan iş ilanına başvuruda bulunan Yiğit Efe A. bir kafede dolandırıcılarla bir araya geldiğinde bulunduğu yerde alıkonulduğunu iddia etti. Banka hesaplarının zorla elinden alındığını öne süren Yiğit, duruma müdahale etmek isteyenlere ise dolandırıcılar tarafından silahla tehdit edildiğini söyledi.

Dolandırıcıların elinden akşam saatlerinde kurtulduğunu ifade eden Yiğit Efe A. yaşadığı olayın şokuyla polise gidemediğini, iki ay sonra ise polis ekiplerinin denetiminde hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldığını öğrendiğini söyledi.

Yaşadığı mağduriyet karşısında yetkililerden yardım isteyen Yiğit, “Yetkililerden bu bilişim suçlarının kamu davasından kaldırılmasını talep ediyorum. Çünkü gariban insanları tuzağa düşürüp içeri attırıyorlar” dedi.

“BENİ ZORLA BULUNDUĞUM KAFEDE TUTTULAR”

Yiğit Efe A. yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı,

“Ben çalıştığım işyerinden çıkacaktım. Bu nedenle iş bakmaya başladım. İnstagram’da bir iş ilanı gördüm. İstanbul içi acil eleman aranıyor diye. Sonra nedir ne değildir acil mesaj attım. Daha sonra bana 'biz kripto borsası ile çalışıyoruz işlerimizi günü birlik yapıyoruz. İş adamlarıyla çalışıyoruz' dediler. Bende hiç güvenilir olmadığını söyledim. Sonra bende güvenilir bulmasam bile bir buluşup işi görmek istedim. Kalabalık ortamda bir kafede buluştuk. Sonra benden direkt kartlarımı istediler. Ben gitmek istediğimde bana ‘hemen gidemezsin’ dediler. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Bursa’dan bir kişi daha geldi. Onu da aynı benim gibi tuzağa düşürmüşler. Sonra bize bahis işi yaptıklarını söylediler. Tekrar gitmek istediğimde beni zorla bulunduğum kafede tuttular. Bulunduğum kafeden kaçmaya çalışınca beni başka bir yere götürmek istediler.”

Dolandırıcıların banka hesaplarını ele geçirdiği sistem ifşa oldu! “Başında Türkiye’de çok güçlü biri var”

“DOLANDIRICILAR MÜDAHALE ETMEK İSTEYENLERE SİLAH GÖSTEREREK KORKUTTU”

Sabah 8 de gidip akşam 8 e kadar mekanda tutulduğunu belirten Yiğit Efe, “En son akşam oldu. Kafeye gelen insan sayısı arttı. Orada bulunan vatandaşlara ‘bana yardım edin bunlar dolandırıcı’ dedim. Dolandırıcılar müdahale etmek isteyenlere silah göstererek korkuttu. Kafeyi işleten kadın da her şeyin farkında olmasına rağmen müdahale etmedi. Kadına ‘polise neden haber vermiyorsun’ diye sordum. Kadın da ‘bir daha böyle işlere bulaşma’ dedi. Sonra ‘geç oldu artık eve gideyim’ diyince başka bir kurban geldi. Sonra ben bulunduğum mekandan ayrıldım" dedi.

“Olay yerinden ayrıldıktan sonra polis ekiplerine şikayetçi oldun mu?” sorusuna cevap veren Yiğit Efe,

“Yaşadığım travmanın sonucunda Emniyet’e gidemedim. Gitsem de nasıl ispatlayacağım? Diye düşündüm. Gittiğim mekanın nerede olduğunu bilmiyordum. İstanbul’u da çok iyi bilmiyordum. Ezbere gittim. Bir de dolandırıcılar beni tehdit etti. ‘Polise gidersen seni oturduğun semtten alırız’ diye. Korktuğum için de polise gitmeye çekiniyordum.”

“Nasıl davalık olduğunu öğrendin?” sorusuna da yanıt veren mağdur,

“Yaşanan olayın ardından 2 ay sonra polis kontrolünde hakkımda dava açıldığını öğrendim. Hatta duruşmam varmış ona bile katılmamışım. Bana tebligat gelmedi. Benim üzerimden 6 kişi dolandırmışlar. Kendime 1 tane avukat ayarladım. Yetkililerden bu bilişim suçlarının kamu davasından kaldırılmasını talep ediyorum. Çünkü gariban insanları tuzağa düşürüp içeri attırıyorlar” ifadelerini kullandı.