İş yeri alev alev yandı: Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar korkuttu

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerindeki işletmede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasara sebep olan yangında, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.