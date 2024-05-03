İş yeri kiralarına uygulanacak zam oranı belli oldu

TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 69,80 oldu.

Öte yandan bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG ise enflasyonu aylık yüzde 5,02 yıllık ise yüzde 124,35 olarak duyurdu.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası mayıs ayında iş yerlerine uygulanacak kira zam oranı belli oldu. Buna göre tavan zam oranı yüzde 59,64 oldu.

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

Ayrıca emekli maaşlarına yapılacak enflasyon zammı 3 ay için yüzde 18,70 oldu.