İş yeri sahibinin kovada sakladığı 1 milyon TL alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İş yeri sahibinin kovada sakladığı 1 milyon TL alev alev yandı

Karaman’da demir doğrama atölyesinde sobadan sıçrayan kıvılcımların sebep olduğu yangında, iş yeri sahibinin kovada sakladığı 1 milyon TL yanarak kül oldu.

Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki Ali Ün'e ait demir doğrumu atölyesinde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.

KOVADA SAKLADIĞI 1 MİLYON TL KÜL OLDU

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ün, hafif zararın oluştuğu iş yerinde kovada sakladığı 1 milyon TL'nin de yandığını ifade etti. Yapılan ilk incelemede yangının, dün yanar halde bırakılan sobadan sıçrayan kıvılcımların sebep olduğunu ifade etti.

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