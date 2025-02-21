İş yeri şüphelileri kıskıvrak yakalandı

Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Balıkesir Çarşısı içerisinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi olan Y.D. ile F.O. isimli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şahıs polis merkezine götürüldü. İşlemler tamamlanan 2 şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.