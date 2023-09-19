İş yerinde amirinizle nasıl anlaşabilirsiniz

İşyerinize gittiğinizde amirlerinizin baskısı varsa ne yapmalı? İşte ayrıntılar…

İş yerinde amirinizle nasıl anlaşabilirsiniz

MÜDÜRÜNÜZLE KONUŞMADAN ÖNCE PLANLAYIN

Konuşma öncesi ne söyleyeceğinizi mutlaka önceden düşünmelisiniz. Doğaçlama yaparak herhangi bir konu için tartışmaya girmeyin. İsteğinizi söylemeden önce mutlaka ama mutlaka bir kez daha aklınızdan geçirin

MÜSPET SÖYLEMLERE ODAKLANIN

Cümlelerinizi seçerken pozitif olanlarını seçin. Sözgelimi sizin sırtınızdan geçinen bir iş arkadaşınız varsa onunla ilgili bile şikayetçi gibi değil, o arkadaşınızın performansını arttırmaya yönelik konuya girin.

KESİNLİKLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNUN

Şef her zaman şeftir sözünü asla unutmayın. Elbette üstünüzdeki kişi belli bir performansla o koltuğa sahip olmuştur. İllaki o da sizin geçtiğiniz yerlerden geçmiştir. O nedenle müdünüzün de sorununuza çözüm bulacağınızdan emin olun. Bulamayacağını düşündüğünüzde sizinde bir çözüm öneriniz olsun.

AÇIK VE NET OLUN ORTAYA KESİNLİKLE KANIT KOYUN

Dayanağı olmayan söylemlerden kaçının. Müdürünüzün de sizin gibi bir insan olduğunu düşünüp aksi davranacağı kanısına varmayın. Açık ve net olarak sıkıntınızı dile getirin. Sorununuzu anlatırken çözüm önerinizi de yanınızda bulundurun.

DUYGULARINIZI KONTROL EDİN

Bir çok işyeri cadı kazanıdır. Duygusallığa yer yoktur. Çünkü ekmek aslanın ağzındadır. Olumlu ya da veya olumsuz kişisel düşüncelerinizi karar alırken geri plana atın. Konu ne olursa olsun haksızlık yapmaktan kaçınmak en iyisidir diye düşünün.

EMPATİ YAPIN

İşyerlerinde genellikle her ne olursa olsun müdürünüz haklıdır. Onu kendinizin yerine koyun. Aldığı kararları sorgulasanız bile konuşma sırasında bunu açıklamayın, uygun bir ortamını yakalayarak konuya irin..

MONOLOĞA İZİN VERMEYİN

İşyerlerinizde özellikle baskın karakter müdürlerdir. Hemen hemen çoğu zaman müdürünüz haklı çıkacaktır. Byle durumlarda ılıman konuşmalar yaparak stresinizi kontrol altında tutup müdürünüze yaklaşımda bulunabilir kendisini diyaloğa çekebilirsiniz. Bunun için güzel ve önceden planlanmış cümleleri kullanabilirsiniz

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