İş yerinde öğle yemeği yiyenler dikkat!

Bilim insanları, 8 bin 314 kişi üzerinde araştırma yaptı. Bu kişilerin sağlık durumu ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin veriler incelendi.

Haftada 6 kez iş yerinde bilgisayar başında öğle yemeğini yiyenlerin vücut kitle endeksinin ve kolesterol seviyesinin daha yüksek olduğu anlaşıldı.

Araştırmanın başkanı Ashima Kant, öğle yemeğini ekran başında yeme alışkanlığı olanlarda kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı lipoprotein molekülü düzeyinin çok düşük olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Obeziteye dikkat çeken Kant, şunları söyledi:

“Ekran başında yemek yeme alışkanlığı olanların dengeli beslenmediği bir gerçek. Sandviç ya da fast foodlar genellikle C, E vitaminleri ve mineral eksikliğine yol açıyor. 50 yaş üzerindeki kadınların durumdan daha fazla etkileniyor."

Araştırmanın sonuçları "International Journal of Obesity" dergisinde yayınlandı.