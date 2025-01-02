İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: İHA
İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğradı

Adıyaman’da, gece saatlerinde iş yerinde otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.


Aktarılan bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Flamingo Caddesi yakınlarında faaliyet gösteren bir iş yerinde oturan M.P. isimli kişi, henüz belirlenemeyen sebeple kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından vurulan M.P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Otobüs durağında bıçaklı kavga
Otobüs durağında bıçaklı kavga
İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğradı
İş yerinde otururken silahlı saldırıya uğradı
Polisin plakasını sorduğu alkollü sürücü: Allah Allah, düşmüş mü?
Polisin plakasını sorduğu alkollü sürücü: Allah Allah, düşmüş mü?
Define ararken oyduğu kayanın altında kaldı
Define ararken oyduğu kayanın altında kaldı
1.2 milyon öğrenci üniversiteyi bıraktı!
1.2 milyon öğrenci üniversiteyi bıraktı!