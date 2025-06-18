İş yerinde tüp patladı: Yaralılar var

Kaynak: İHA
İş yerinde tüp patladı: Yaralılar var

Adana’da bir iş yerinde tüp patladı. Sanayi tipi tüpün patlaması nedeniyle 3 işçi yaralandı.

Adana'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde faciadan dönüldü. Çocuk oyun parkı ekipmanları üreten atölyede, sanayi tipi tüpten sızan gaz patlamaya yol açtı, 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Sitesi'ndeki Narin Park isimli iş yerinde tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Çocuk oyun parkı malzemeleri üretimi yapılan iş yerinde yaşanan olayda 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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İş yerinde tüp patladı: Yaralılar var
İş yerinde tüp patladı: Yaralılar var