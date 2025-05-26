İş yerinde unutulan adam camdan inmeye kalktı!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde alkol aldıktan sonra iş yerinde unutulan 35 yaşındaki A.Ö., çıkış kapısının kilitli olduğunu fark edince binadan camdan inmeye çalıştı. Olay, Yenikent Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinin ikinci katında meydana geldi.

CAMDAN ATLARKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

İddiaya göre, A.Ö. alkol aldıktan sonra iş yerinde yalnız kaldı ve mesai bitiminin ardından dışarıdan kapının kilitlenmesiyle içeride mahsur kaldı. Çıkış yolu bulamayan A.Ö., ikinci kattaki camdan inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Ö., ambulansla Sağlık Bilimleri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve iş yerinde neden unutulduğuna dair detayların araştırıldığı öğrenildi.