İş yerinde vahşi saldırı! Polis tornavidalı saldırganın peşinde

Olay, 21 Temmuz saat 11.45 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde çay içen Murat Yeşilay'ın arkasından gelen kişi, elindeki tornavida ile saldırdı. Yeşilay, başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif yaralanırken şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Daha önce otomobillerin camlarını tornavida ile kırdığı ve iki kadına saldırdığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Tornavidalı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'ADAM KENDİNDE DEĞİL YANİ "ABİ BANA VURMA" DİYOR'

Saldırıya uğrayan iş yeri sahibi Murat Yeşilay, "Sabah dükkanı açtım. Biri geldi su aldı ondan sonra dışarı çıktığımda zaten kendi kendine söyleniyordu. O sırada elinde çay vardı çıkınca kafamda 2-3 defa bir şey hissetim tam arkama dönüp baktığımda çocuğu gördüm.

İlk defa gördüm onu. Adamı zapt etmeye çalışıyorum ama yapamıyorum çünkü adam benden uzun boylu hem de iyi sallıyor. Ben oradan koşarken süpürgeyi aldım, adam kendinde değil yani "abi bana vurma" diyor. Kendinde değil adam, bende ondan sonra bir şey yapamadı zaten" ifadelerini kullandı.