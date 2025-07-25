İş yerinde yangın paniği: Dumanlar apartmanı sardı

Kaynak: İHA
İş yerinde yangın paniği: Dumanlar apartmanı sardı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde boya malzemeleri satışı yapılan bir showroomda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan dumanlar apartman sakinlerine panik yaşattı.


Olay, Devrek ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Erdemler Apartmanı’nın zemin katında meydana geldi. Recep İnam’a ait boya ve yapı malzemeleri showroomunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman kısa sürede binanın üst katlarına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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