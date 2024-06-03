İş yerindeki bacada yangın çıktı

Kaynak: İHA
İş yerindeki bacada yangın çıktı

Adıyaman’da, bir iş yerine ait bacada yangın çıktı. Çıkan yangının dumanını gören itfaiyeye haber verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı civarındaki bir işletmenin bacasında yangın çıktı.

Yangın hızla yayıldı ve çevredeki esnafların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ardından, yangının etkisi altındaki alanın soğutulması için çalışmalar yapıldı. Neyse ki, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak işletmenin bacasında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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