İş yerindeki bacada yangın çıktı

Adıyaman'ın Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı civarındaki bir işletmenin bacasında yangın çıktı.

Yangın hızla yayıldı ve çevredeki esnafların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ardından, yangının etkisi altındaki alanın soğutulması için çalışmalar yapıldı. Neyse ki, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak işletmenin bacasında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.